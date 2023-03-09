Бывшая жена Данилы Козловского обратилась к своим подписчикам с откровенным признанием

От знаменитого актёра и сердцееда Данилы Козловского у Ольги Зуевой появилась дочь.

Сейчас в свои 35 лет Зуева живёт в Америке, куда переехала будучи уже в положении. Именно в США и появилась на свет малышка Ода-Валентина.

И хотя Ольга старается поддерживать дружеские отношения с отцом своей дочери, поговаривают, что у девушки заграницей уже появился новый ухажёр.

Поздравляя свою женскую аудиторию с 8 марта, актриса поделилось своим опытом:

«Я стала работать в 15 лет, в 23 была уже в Нью-Йорке с $300 в кармане. Первую короткометражку я сняла в 26, а в 30 – осилила полный метр. Дочь я родила в 32. Слабым полом себя не чувствую, зато чувствую что смогу все, что захочу», - постаралась вдохновить Ольга подписавшихся на неё девушек.