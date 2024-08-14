Ольга Зарубина объяснила, почему Пугачева была рада уходу SHAMANa из «Фактора А». Об этом сообщает aif.ru.

В 2013 году Ярослав Дронов, выступающий сейчас под псевдонимом SHAMAN, стал одним из участников шоу «Фактор А». Однако в полуфинале он уступил место Юлии Самойловой. При этом решение исключить участника из телепроекта принимали зрители, которые отправляли смс-сообщения, а не Алла Пугачева.

После того, как результаты зрительского голосования были озвучены, Пугачева заявляла, что она ожидала такой результат.

«Я очень рада. Знаешь, ты придешь на следующую программу, на финал, и ты получишь то, чего ты достоин. Несмотря ни на что», — рассказывала она.

Однако Ольга Зарубина считает, что именно Пугачева причастна к уничтожению карьеры Дронова.

«Зачем такого парня голосистого было рубить? Отвечу фразой одного из великих: „Любой талант оценит гения“. Талантливые люди никогда не зарубят другого талантливого человека. Более того, не будут завидовать ему, потому что сами талантливые. Вот так!» — заявила она.

Попутно Зарубина похвасталась своими голосовыми способностями, заявив, что в отличие от Аллы Пугачевой, она обладает голосом в две с половиной октавы.

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