Ольга Зарубина назвала Максима Галкина* обезьянкой, которая маячит на экране

Певица Ольга Зарубина высмеяла изучающего ради гастролей все языки мира шоумена Макима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Она назвала мужа 75-летней Аллы Пугачевой посредственным юмористом.

«Я не знаю, кто вообще Галкина* определил как великого. Кто на него навесил этот статус? Наверное, Пугачева слепила его из того, что было. Там на самом деле ничего нет даже близкого к пародии. Это накрученный какой-то бренд. Когда ты всё время перед глазами зрителей, народ приходит посмотреть на обезьянку, которая маячит на экране», - сказала певица в беседе с Абзацем.

По мнению Зарубиной, у Галкина* была «дикая» популярность, однако после побега из России он стал никому не нужен и делает все, чтобы хоть как-то оставаться на плаву.

«Ему очень тяжело», - выразила уверенность исполнительница хита «На теплоходе музыка играет», добавив, что страдающие звездной болезнью и переживающие забвение артисты часто выбирают необычные способы для возвращения былой славы.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева в 2022 году уехали сначала в Израиль, а позже перебрались на Кипр. Шоумен большую часть времени проводит на гастролях, а перед каждым концертом записывает в личном блоге приглашения для зрителей на разных языках мира.

Ранее муж Аллы Пугачевой дал концерт в Лондоне и опубликовал видео с мероприятия в личном блоге. В одном из комментариев под ним юморист высмеял Валерия Меладзе.

*Признан иностранным агентом