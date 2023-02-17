«Ольга станет мамой»: Бузова перестала скрывать большой живот

Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас находится на съемках в Африке. Артистка активно публикует новые фото и видео, где позирует в красочных нарядах. Поклонники заметили, что у девушки изменилась фигура, а на недавних кадрах она предстала с большим животом, который уже невозможно скрывать. В соцсетях заговорили о беременности звезды.

С самого начала поездки многие заметили, что Ольга выбирала брюки на высокой талии и пышные платья, под которыми прятала животик. А купалась девушка только в слитных купальниках. После публикации снимков в оранжевом купальнике в комментариях обсуждают, что исполнительница готовится к первым родам.