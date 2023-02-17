«Ольга станет мамой»: Бузова перестала скрывать большой живот
Ольга Бузова снялась в Африке с большим животом, намекнув на беременность.
Фото: Starface.ru
Поющая телеведущая Ольга Бузова сейчас находится на съемках в Африке. Артистка активно публикует новые фото и видео, где позирует в красочных нарядах. Поклонники заметили, что у девушки изменилась фигура, а на недавних кадрах она предстала с большим животом, который уже невозможно скрывать. В соцсетях заговорили о беременности звезды.
С самого начала поездки многие заметили, что Ольга выбирала брюки на высокой талии и пышные платья, под которыми прятала животик. А купалась девушка только в слитных купальниках. После публикации снимков в оранжевом купальнике в комментариях обсуждают, что исполнительница готовится к первым родам.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Люди принялись поздравлять телеведущую с беременностью — для них стало очевидным, что Ольга станет мамой», – пишет источник.
Бузова пока не комментирует слухи, а продолжает радовать фанатов контентом из солнечной страны. В интервью девушка не раз говорила, что мечтает найти любящего мужчину и стать матерью. В Африке она находится в одиночестве, но часто получает роскошные букеты от ухажера, имя которого пока не раскрывает.
Ранее мы писали о том, что Бузова странно хрипит на съемках шоу «Конфетка».