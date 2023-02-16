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15:20, 16 февраля 2023
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«Не в лучшем состоянии»: Ольга Бузова странно хрипит на съемках шоу «Конфетка»

© Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»

Певица и блогер Ольга Бузова уже пропустила третий выпуск проекта «Конфетка» на ТНТ.

В пресс-службе развлекательного телеканала сообщили, что 37-летняя ведущая так увлеклась работой, что не заметила, как сорвала голос.

Зрители шоу также обратили внимание, что исполнительница заметно хрипит, обсуждая с членами жюри участников комедийного музыкального состязания.

По словам самой Бузовой, она «всегда целиком и полностью отдается работе, и отступать никогда не было в её правилах»

  • Благодаря своему упорству, мне удалось достичь в жизни всего того, что у меня есть на данный момент, – рассказала Ольга изданию Газеты.Ru.
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