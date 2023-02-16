15:20, 16 февраля 2023
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«Не в лучшем состоянии»: Ольга Бузова странно хрипит на съемках шоу «Конфетка»
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»
Певица и блогер Ольга Бузова уже пропустила третий выпуск проекта «Конфетка» на ТНТ.
В пресс-службе развлекательного телеканала сообщили, что 37-летняя ведущая так увлеклась работой, что не заметила, как сорвала голос.
Зрители шоу также обратили внимание, что исполнительница заметно хрипит, обсуждая с членами жюри участников комедийного музыкального состязания.
По словам самой Бузовой, она «всегда целиком и полностью отдается работе, и отступать никогда не было в её правилах»
- Благодаря своему упорству, мне удалось достичь в жизни всего того, что у меня есть на данный момент, – рассказала Ольга изданию Газеты.Ru.
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: