«Не в лучшем состоянии»: Ольга Бузова странно хрипит на съемках шоу «Конфетка»

Певица и блогер Ольга Бузова уже пропустила третий выпуск проекта «Конфетка» на ТНТ.

В пресс-службе развлекательного телеканала сообщили, что 37-летняя ведущая так увлеклась работой, что не заметила, как сорвала голос.

Зрители шоу также обратили внимание, что исполнительница заметно хрипит, обсуждая с членами жюри участников комедийного музыкального состязания.

По словам самой Бузовой, она «всегда целиком и полностью отдается работе, и отступать никогда не было в её правилах»