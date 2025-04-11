Ольга Серябкина впервые высказалась о новом составе группы SEREBRO, участницы которого поют ее песни

Певица Ольга Серябкина высказалась о новом составе группы SEREBRO. В этом году продюсер Максим Фадеев представил молодых артисток, которые вошли в музыкальный коллектив. И несмотря на то, что у них есть новые песни, они поют и старые, которые писала Ольга. Однако, как призналась экс-солистка, она совсем не против этого.

Ольга честно поделилась, что не видела выступления новых участниц группы, поэтому не может их оценивать. Но она отметила, что ей даже нравится знать, что ее треки продолжают жить.

«Ревности в любом случае нет. Мне приятно, что песни моего авторства вообще исполняют люди. И тот факт, что песни еще актуальны для молодого поколения — это вообще круто. Чувствую гордость! Я один из авторов этих песен, поэтому мне приятно», - рассказала певица Telegram-каналу «Звездач».

После ухода из группы Ольга стала развивать сольную карьеру. И скоро она готовит обновление своего бренда. Артистка призналась, что собирается отказаться от своего имени на сцене и стать просто Серябкиной.

Ранее Ольга Серябкина поделилась, что хочет стать мамой во второй раз.