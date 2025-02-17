Ольга Серябкина раскрыла правду о расставании с Фадеевым и заговорила о возобновлении общения

Певица Ольга Серябкина высказалась о прекращении работы с продюсером Максимом Фадеевым. Она заявила — их расставание было настолько красивым, насколько это возможно. Но сейчас они не общаются.

Долгие годы Ольга выступала в составе группы Serebro, которую раскручивал Фадеев. Ходили слухи, что у композитора с солисткой роман, но они не получили подтверждения. Тем не менее артистов всегда связывали довольно теплые дружеские отношения, благодаря чему уход Серябкиной из коллектива прошел без скандалов.

«Когда мы разошлись, мне пришлось учиться заново быть музыкантом, потому что я работала с 19 лет только с ним в тандеме», - рассказала певица в шоу «Дерзкая готовка».

По признанию Ольги, сейчас с Фадеевым ее ничего не связывает. Однако она не против вновь начать общаться. Правда, уже без рабочих моментов.

«Если однажды мы начнем общаться вновь, то мне ничего не надо, сразу говорю. У меня все есть, все супер, лучше, чем кто-то может подумать. Но в какой-то момент это было бы здорово», - поделилась артистка.

Ранее Ольгу Серябкину заподозрили в копировании образа Бьянки Цензори.