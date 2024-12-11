Ольга Серябкина раскрыла, как бороться с комплексами

Российская певица Ольга Серябкина рассказала, что даже самый уверенный человек может столкнуться с комплексами. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По мнению исполнительницы, бороться с комплексами следует с помощью работы над собой.

«Если это твоя внешность, нужно подобрать новый стиль, но принять себя. Если ты опаздываешь — начать собираться на час раньше. Кстати, я с этим работаю. Надо работать над собой», — заявила знаменитость.

Серябкина являлась бессменной солисткой группы SEREBRO с 2006 по 2019 год, а также написала большинство текстов песен коллектива, включая хиты «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя» и другие. В последние годы активно занимается сольной карьерой.

Артистка в 2020 году узаконила свои отношения с Георгием Начкебией, бизнесменом, работавшим в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру певицы Максиму Фадееву. 20 ноября 2021 года у супругов родился сын.

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