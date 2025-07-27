Ольга Орлова заявила о необходимости хирургического вмешательства для дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Ольга Орлова рассказала в личном блоге, что у ее 2-летней дочери Ани пупочная грыжа. Одна из подписчиц знаменитости решила узнать, как та планирует избавляться от проблемы.

«Я думаю, надо будет что-то делать», — ответила она.

Кроме того, Орлова хочет избавиться от шрама на своем теле после кесарева сечения.

«Хочу осенью заняться его облагораживанием», — заявила звезда.

Напомним, Ольга Орлова воспитывает двоих детей: старшего сына Артема от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым и 2-летнюю дочь Анну, которая родилась в браке с Валерием Масловым.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова призналась, что муж ругает ее каждый день.