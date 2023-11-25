Ольга Орлова заговорила о третьей беременности

Певица Ольга Орлова захотела стать матерью в третий раз, об этом сообщает StarHit. В феврале 2023 года экс-солистка группы «Блестящие» родила дочь Анну, ребенок стал вторым для Орловой. Старшему сыну певицы уже 22 года.

Впрочем, мысли о третьем ребенке не покидают 46-летнюю Ольгу Орлову. Телеведущая поделилась этим в своих соцсетях.

«Вот смотрю на нее сейчас и думаю: может, еще за одним ребеночком сходить?! Меня все чаще такая мысль посещает», — призналась она.

Подписчики Орловой неоднозначно отреагировали на желание певицы родить в очередной раз: «А кому еще рожать кроме вас? Конечно, да», «Когда женщина так говорит, это означает одно — уже сходила», «Думаю, припоздала», «Нет. Все надо делать в свое время».

Сама телеведущая никак не отреагировала на колкие комментарии в свой адрес. Последние роды, напомним, Орловой дались довольно тяжело — ей сделали кесарево сечение, а в области живота были жуткие боли.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова разрешила бывшим мужчинам звонить исключительно за деньги.