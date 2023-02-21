18:05, 21 февраля 2023
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Ольга Орлова со злостью ответила, почему муж-бизнесмен не устроил «шикарную выписку»
45-летняя певица Ольга Орлова объяснила отсутствие шикарной выписки из роддома.
Фото: Freepik
Певица Ольга Орлова объяснила подписчикам в соцсетях отсутствие шикарной выписки с ребенком. Чувствовалось, что артистку разозлил этот вопрос.
Орлову спросили: «А где фото и видео с выписки?»
На это певица ответила: «Не было у нас шикарной выписки. Мы не захотели».
Она оправдалась, что «была не в форме после операции», а фото на память «вполне достаточно».
«Поэтому наша выписка – это Аня, мы с мужем и наш доктор», - поделилась артистка.
Ранее Орлова впервые привела подробности о супруге. Не называя имени мужа, она рассказала, что он бизнесмен и владелец собственной компании.
Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: