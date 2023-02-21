Ольга Орлова со злостью ответила, почему муж-бизнесмен не устроил «шикарную выписку»

Певица Ольга Орлова объяснила подписчикам в соцсетях отсутствие шикарной выписки с ребенком. Чувствовалось, что артистку разозлил этот вопрос.

Орлову спросили: «А где фото и видео с выписки?»

На это певица ответила: «Не было у нас шикарной выписки. Мы не захотели».

Она оправдалась, что «была не в форме после операции», а фото на память «вполне достаточно».

«Поэтому наша выписка – это Аня, мы с мужем и наш доктор», - поделилась артистка.

Ранее Орлова впервые привела подробности о супруге. Не называя имени мужа, она рассказала, что он бизнесмен и владелец собственной компании.