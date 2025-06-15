Ольга Орлова сбежала с девичника на кладбище, чтобы почтить память Жанны Фриске

Ольга Орлова уехала с девичника Ксении Бородиной на кладбище, чтобы почтить память Жанны Фриске. Подробности приводит StarHit.

Телеведущая приехала на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе в десятую годовщину смерти близкой подруги.

Ольга возложила на могилу певицы огромный букет цветов. Прикрываясь прозрачным зонтом, Орлова подошла к памятнику певицы и что-то прошептала. Однако расслышать, что именно сказала певица, никто не смог.

Кроме того, в это время на кладбище также была семья Жанны. Владимир Фриске тепло встретил подругу покойной дочери и обнял ее. Ольга также поздоровалась с Натальей, а после села с ними на скамейку и побеседовала.

«Моя красавица, букет больше, чем ты!», - воскликнул отец артистки.

Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года из-за агрессивной опухоли мозга - глиобластомы. Оказалось, что за две недели до смерти артистка была без сознания: в марте 2015-го певица перестала реагировать на окружающий мир. Однако перед смертью она внезапно открыла глаза. Тогда рядом с артисткой была ее подруга Ольга Орлова.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске раскрыл подробности болезни певицы.

Также сообщалось, что родные Фриске публично обратились к внуку Платону.