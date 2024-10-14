«Место неудачное»: дочь Ольги Орловой пострадала в гостях у Ксении Бородиной

Дочь певицы и телеведущей Ольги Орловой побывала в гостях у маминой подруги Ксении Бородиной и пострадала. Звезда сообщила, что наследница серьезно ударилась, и будет синяк.

Бородина вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым позвали друзей, среди которых была Орлова с мужем и дочерью. Анне всего полтора года, поэтому им помогала няня. Несмотря на это, инцидента избежать не удалось.

Крестная мама малышки Бородина стала показывать гостье убранство и кошек, которые у них есть. Девочке все очень нравилось. Потом ее привели в игровую комнату, где любят проводить время дочери Ксении – 15-летняя Маруся и восьмилетняя Теона.

Оказалось, что в какой-то момент Аня нечаянно ударилась. Поклонники начали переживать за малышку и интересовались ее состоянием. Певица поспешила всех успокоить.

«Не столько сильно, сколько место неудачное. Прямо бровью. Думаю, завтра будет синяк. Но она настолько счастливая, вокруг столько деток, все ей сегодня уделяли внимание, плюс еще и новые животные. Она сегодня просто в восторге была, не хотела уезжать», – написала Орлова в соцсетях.

Напомним, что артистка счастлива в браке с бизнесменом Валерием Масловым. Они сыграли свадьбу, а в феврале прошлого года стали родителями девочки. У Ольги также есть старший сын Артем, которому сейчас 23 года.

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