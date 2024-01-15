Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio в распространении скандальных видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Певица Ольга Орлова отрицает авторство скандальных видео с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она заявила, что на мероприятии было много людей, занимавшихся съемкой, в тои числе профессиональных фотографов и корреспондентов. Об этом она сообщила в беседе с «Ридусом».

В конце декабря в Москве прошла звездная тусовка звезды «Монастыря», в которой приняли участие известные артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова и многие другие. Во время вечеринки некоторые из гостей фотографировались на телефоны, записывали видео, и эти кадры довольно быстро после мероприятия распространились по Сети. Так, больше всего шума наделали снимки и ролики с рэпером Vacio, пришедшим в одном носке.

Молодого артиста оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также назначили два срока за мелкое хулиганство. Он отбыл пятнадцать суток административного ареста, а после получил еще десять. При этом Vacio отрицает, что сам записывал видео с собой и выставлял в Сеть. Его защита утверждает, что за шок-контент ответственна именно Ольга Орлова, которая прятала лицо под никабом. Сама же певица с этим несогласна.

«Там было много фотографов и аккредитованной прессы. Обвинения безосновательны», - заявила телеведущая.

К слову, именно Орлова записывала видео, на котором Настя Ивлеева демонстрировала изумруд в районе копчика. Этот ролик был опубликован в ее личном блоге.

Ранее появилась информация, что рэпера Vacio заберут в армию весной 2024 года.