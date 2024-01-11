Готов искупить свою вину, отдав долг Родине: рэпера Vacio заберут в армию этой весной

Рэпер Vacio, Николай Васильев, отправится служить в вооруженные силы весной этого года, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Молодой человек заявил о готовности отдать долг Родине.

Исполнитель решил, что готов искупить вину за участие в «голой» вечеринке. Также Васильев намерен доказать, что не имеет никакого отношения к ЛГБТ* (запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской).

Рэпер уже побывал в военкомате, однако не по своему желанию, а в сопровождении сотрудников полиции. Он был дважды арестован после участия в скандальном мероприятии.

Прежде Васильева не призывали в армию по решению врачебной комиссии. Однако теперь, с их согласия, артист готов отправиться служить Родине.

Ранее рэпер Джиган, другой участник «голой» вечеринки, решил покинуть Россию с семьей. Свое местоположение они не раскрывали.