Ольга Орлова ответила хейтерам, что она не стесняется целовать 23-летнего сына

Ольга Орлова ответила хейтерам, которые возмутились ее объятиями и поцелуями с сыном.

Недавно телеведущая отдыхала в Куршевель ради празднования дня рождения ее подруги Ксении Бородиной. А спустя неделю на то же самое место прилетел ее старший наследник сын со своим другом. Ольга встретилась с сыном в ресторане, где он подошел к маме, чтобы поприветствовать и обменяться новостями.

В моменте, когда Орлова общалась с сыном, ее друзья засняли видео, которое она опубликовала в личном блоге. После этого блогерша наткнулась на хейт подписчиков: «Зачем такие нежности взрослого мужчины с мамой?»; «Ведут себя как любовники»; «Как-то не очень приятно на это смотреть»; «Сын перепутал маму с подругой». Такие высказывания разозлили Ольгу.

Орлова подчеркнула, что такая негативная реакция на взаимоотношения матери и сына неуместна. По словам телеведущей, она считает важным проявлять любовь к своим детям, несмотря на их возраст.

«Честно сказать, я недоумеваю, когда читаю комментарии людей с таким извращенным сознанием! В соцсетях популярен тренд: "Стрем или норм". Это реально стремно обниматься со своей мамой? Или мы должны стесняться этого и прятаться по углам?» — возмутилась телеведущая в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что сын Ольги Орловой отдохнул на дне рождения Ксении Бородиной.