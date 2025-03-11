Обнимал и целовал мать, что-то шептал на ухо: сын Ольги Орловой отдохнул на дне рождения Ксении Бородиной
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23-летний сын певицы Ольги Орловой Артем Карманов отдохнул на дне рождения ее подруги Ксении Бородиной. На кадрах, попавших в интернет, молодой человек обнимал и целовал мать, что-то шептал ей на ухо.
Ольга редко показывает сына. Однако выставила фото с ним с праздника Ксении Бородиной.
Подписчики интересовались, кем работает Артем.
«Обязательно скажу, когда он мне разрешит. Он, как и мой муж, просит его не снимать и не уделять много внимания в соцсетях», - призналась певица.
Также она выложила видео, на котором сын обнимал певицу, целовал в щеку и что-то шептал на ухо. Орлова подписала видео: «Мы взяли одного ребенка на всех. Посчитали, что этого достаточно».
Напомним, Артем окончил МГИМО, однако сферу его деятельности исполнительница не раскрывает. Известно также, что молодой человек живет вместе с матерью в загородном доме.
Ранее Орлова раскрыла главный недостаток мужа.