Обнимал и целовал мать, что-то шептал на ухо: сын Ольги Орловой отдохнул на дне рождения Ксении Бородиной

23-летний сын певицы Ольги Орловой Артем Карманов отдохнул на дне рождения ее подруги Ксении Бородиной. На кадрах, попавших в интернет, молодой человек обнимал и целовал мать, что-то шептал ей на ухо.

Ольга редко показывает сына. Однако выставила фото с ним с праздника Ксении Бородиной.

Подписчики интересовались, кем работает Артем.

«Обязательно скажу, когда он мне разрешит. Он, как и мой муж, просит его не снимать и не уделять много внимания в соцсетях», - призналась певица.

Также она выложила видео, на котором сын обнимал певицу, целовал в щеку и что-то шептал на ухо. Орлова подписала видео: «Мы взяли одного ребенка на всех. Посчитали, что этого достаточно».

Напомним, Артем окончил МГИМО, однако сферу его деятельности исполнительница не раскрывает. Известно также, что молодой человек живет вместе с матерью в загородном доме.

Ранее Орлова раскрыла главный недостаток мужа.