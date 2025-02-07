Ольга Орлова купила 2-летней дочери платье российского бренда за 45 тысяч рублей

Певица Ольга Орлова потратила на празднование дня рождения дочери Анны почти 90 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», на 2-летие наследницы экс-солистка группы «Блестящие» заказала для девочки розовое платье стоимостью 44,9 тысячи рублей. Наряд с пышной юбкой и розами на рукавах сшили на заказ.

Кроме того, Ольга потратила на праздничный декор для дома порядка 30 тысяч рублей.

Дешевле всего обошелся торт для именинницы. Орлова заплатила за небольшой десерт 12 тысяч рублей. На торжество артистка пригласила только самых близких людей.

Напомним, 44-летняя Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше ее. В 2023 году у них родилась дочь Анна.

Ранее Ольга Орлова призналась, что не смогла бы построить отношения с мужчиной, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. При этом певица подчеркнула, что никогда не искала денег.