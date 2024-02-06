Актриса Ольга Ломоносова пожалела, что снялась в сериале «Не родись красивой». Она считает, что серьезные режиссеры не приглашали на съемки, так как видели в ней Киру из этой картины.

Мнение артистки приводит StarHit.

Ломоносова много лет пытается избавиться от образа стервозной Киры. Режиссеры на дают ей роли и выбирают других актрис, как бы она ни старалась на кастингах.

Ломоносова признала: сериал сделал ее популярной, ведь его посмотрело «несметное количество людей». До сих пор она встречает зрителей, которые выросли на фильме. Но актриса понимает, что «Не родись красивой» - «это несерьезно».

«Это мыльная опера, а серьезное — это если ты снялся в кино у какого-то крутейшего режиссера и на следующее утро стал знаменитым», - поделилась актриса.

Она назвала сериал «попсой» и отметила, что в ней долгое время видели Киру из фильма про Катю Пушкареву.

«Лучше было бы, если бы вообще не снималась», - пришла к выводу Ломоносова.

Ранее стало известно, что певица Наталья Подольская сыграет главную роль в фильме. Это будет новогодняя картина «Наш папа – Дед Мороз». Работа выйдет в следующем новом году, поделилась исполнительница.