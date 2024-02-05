«Интрига года»: Наталья Подольская сыграет главную роль в фильме

Певица Наталья Подольская поделилась в соцсетях, что в ее жизни начался новый этап — теперь она снимается в кино. Артистка сыграет главную роль в новогоднем фильме «Наш папа — Дед Мороз». Об этом сообщает Газета.Ru.

На опубликованном видео Наталья Подольская сидит в гримерке. Ее готовят к выходу, визажисты наносят последние штрихи в макияже.

«Ну что, ребят, вот и пришло время рассказать. Интрига года. Что же она затеяла? У меня сегодня первый съемочный день в кино. У меня главная роль. Истерический хохот, я очень нервничаю. Я снимаюсь в новогодней мелодраме, в романтическом семейном фильме, который выйдет в следующем новом году», — рассказала Наталья Подольская. Также артистка опубликовала кадры из гримерки, где она с разными интонациями репетирует фразу: «Ну что вы, я сама, не надо».

Напомним, Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым с 2010 года. В 2015 году у супругов родился сын Артемий, а в 2020 году — сын Иван.

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