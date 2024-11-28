Ольга Кормухина рассказала о секрете долгой семейной жизни. Об этом сообщает Экспресс газета.

На днях 64-летняя певица Ольга Кормухина вышла на одно из светских мероприятий в компании супруга Алексея Белова. С ним Кормухина вместе уже больше 20 лет - знаменитость рассказывала, что познакомилась с гитаристом в храме.

Журналистам Кормухина призналась, что секрет долгого брака она узнала благодаря бабушке.

«Я всегда готова просить прощение, даже если я не права… И как говорила моя бабушка моей маме: «Запомни, чтобы ни случилось – за стол и в постель - всегда вместе». Вот, пожалуй, делюсь этим секретом», - вспомнила она.

Напомним, Кормухина и Белов воспитали единственную дочь Анатолию. Сейчас ей уже 24 года.

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