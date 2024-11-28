Цымбалюк-Романовская ответила на вопросы о личной жизни после ухода Джигарханяна. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает активную светскую жизнь после смерти возлюбленного. Сейчас знаменитость начала заниматься коучингом — она продает в соцсетях курсы лекций, в которых делится способами выхода «из острых, порой жестоких, жизненных ситуаций».

Впрочем, подписчиков интересуют скорее не курсы Цымбалюк-Романовской, а ее личная жизнь.

«Виталина, что у вас с личной жизнью? Ведь время идет, ребеночка не планируете?» — задала одна из читательниц вопрос.

Однако об интимном бывшая супруга Джигарханяна ничего рассказывать не хочет.

«Очевидно, у меня все хорошо и я счастлива», — коротко ответила она.

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