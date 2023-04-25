Актриса Ольга Кабо отозвала иск к бывшему мужу по разделу имущества

Согласно данным базы судов общей юрисдикции города Москвы актриса Ольга Кабо приняла решение отказаться от иска к бывшему мужу Николаю Разгуляеву по разделу совместно нажитого имущества. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Напомним, что согласно поданному иску Кабо требовала 50 % доли от совместно нажитого имущества.

По сообщениям СМИ, в 2020 году актриса развелась с мужем Николаем Разгуляевым, за три года до бракоразводного процесса, в 2017 году, Николая признали банкротом.

«Решением о разводе установлено, что совместно нажитое имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве», – отмечается в сообщении.

Источник отмечает, что единственным кредитором в рамках дела о банкротстве является Рапопорт А.Л. Он получил имущество, которое являлось общей собственностью. Подчеркивается, что Кабо не получила компенсацию за реализацию совместной собственности.

«Таким образом, она просила 50% стоимости общего имущества. Какова была данная сумма, не сообщается», – говорится в источнике.

Ранее мы писали о том, что Ольга Кабо рассказала о разводе с Разгуляевым. Актриса призналась, что решение о расставании приняла самостоятельно, так как отношения с Разгуляевым давно себя изжили. Сейчас она ни о чем не жалеет.

По ее словам, самое важное в жизни – это быть самой собой и следовать внутреннему голосу.