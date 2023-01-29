Ольга Кабо раскрыла своего Покровителя

Ольга Кабо последнее время испытывает трудности в жизни. Сначала актриса развелась со вторым мужем Николаем Разгуляевым, потом пережила множество судов. Однако не унывать ей помогает семья и верный друг.

Актриса призналась, что испытывает счастье, когда проводит время на конюшне. Там живет ее любимый друг — жеребец по кличке Покровитель.

Хоть у Кабо мало свободного времени ввиду профессии, она старается выделять минутки в своем графике для конного спорта. К нему актриса приучила и своих детей.

Ранее мы писали, что Ольга Кабо подала на раздел имущества с обанкротившимся во время брака бизнесменом.