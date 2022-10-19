Ольга Кабо подала на раздел имущества с обанкротившимся во время брака бизнесменом

В Хамовнический суд Москвы поступил иск о разделе совместно нажитого имущества, истцом по которому является актриса Ольга Кабо, а ответчиком – ее бывший муж, бизнесмен Николай Разгуляев. В заявлении она просит взыскать с экс-супруга половину, сколько это составляет в денежном выражении – не сообщается.

Примечательно, что пара развелась в 2020 году, а в 2017-м Разгуляева признали банкротом. В решении о разводе указывалось, что совместное имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве.

Как рассказали в суде, кредитором по делу был Рапопорт А.Л. Этот человек получил имущество, находящееся в общей собственности супругов. Кабо не получила никакой компенсации за реализацию имущества.

Ранее супруги уже судились, в частности, по делу об алиментах на общего сына. Ей удалось взыскать 17791 руб. ежемесячно.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News