Ольга Бузова заплатила более 300 тысяч рублей за три ночи в отеле в Ницце. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ольга Бузова приехала в Европу — певица показывает кадры из Ниццы. Знаменитость снимает практически все свои шаги по городу. Не забыла Бузова и выложить контент из отеля. Выяснилось, что певица заселилась в дорогую гостиницу «Негресско».

Журналисты выяснили, что минимальная стоимость номера на одну ночь составляет 1100 евро. Учитывая, что Бузова остановилась в отеле на три дня, она заплатила более 300 тысяч рублей.

У отеля есть и собственный приватный пляж, который Бузова посетила в одиночестве. Певица пришла первой к самому открытию.

«Я все-таки добилась своего, пришла первая сюда. Прямо как открылся пляж. Этот пляж только для нашего отеля», — заявила она.

