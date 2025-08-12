«Обожаю шоу»: Ольга Бузова ответила на обвинения в трудоголизме

Ольгу Бузову по праву считают трудоголиком — артистка совмещает съемки на ТВ с музыкальной карьерой и ведением личного блога. Однако звезда не видит в этом проблемы и утверждает, что получает удовольствие от своей деятельности.

39-летняя исполнительница хита «Мало половин» пояснила, что ей нравится, чем она занимается, и этот выбор — осознанный.

«Я обожаю шоу на ТНТ, была бы возможность, я бы их по пять штук снимала в год. Я обожаю гастроли. Мне нравится общаться с вами, со СМИ, и я не считаю это какой-то жертвой», — приводит слова артистки Леди Mail.

Несмотря на загруженный график, Ольга обязательно находит время для близких друзей: они стараются подстраиваться друг под друга. Недавно подруги приехали к телеведущей на выступление, а после все вместе поехали обедать.

В следующем году Бузовой исполняется 40 лет, однако звезда утверждает, что не чувствует себя на свой возраст.

«Я такая же, как в 25 лет, и главное — чувствую себя на столько же», — поделилась она.

Напомним, Ольга Бузова была единожды в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, но их союз распался. Сваха Роза Сябитова считает, что телеведущая одинока именно из-за своего трудоголизма.