Ольга Бузова решила рассказать, каких частей своего тела всегда стеснялась

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что стеснялась особенностей своего тела и страдала от различных комплексов. По словам 37-летней артистки, она научилась скрывать перед камерой свои недостатки и выгодно подчеркивать достоинства.

«Поскольку это съемочный процесс, и я профессионал, <...> я знаю, как в кадре будет красиво», — приводит слова Ольги Пятый канал.

Бузова не стала отрицать, что в школьные годы не считала себя красавицей, стеснялась большого размера ноги и широких коленей. Из-за особенностей фигуры ее часто дразнили одноклассники.

Певица полюбила себя только после того, как к ней пришла популярность. Сейчас Ольга не задумывается о том, что говорят о ней другие люди.

«Я давно уже перестала взвешиваться. <...> По джинсам и так понятно. Если бока торчат, значит, плюс два. Если джинсики свободны, значит, норм. Поэтому, девчонки, мой совет: выкидывайте весы», — заключила артистка.

Ранее директор Бузовой Арам Арчер рассказал, что сначала предложил Ольге побыть диджеем, а потом они вместе поехали на гастроли. Он выразил уверенность, что артистка «просто целована Богом».