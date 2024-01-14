«Целована Богом»: Арам Арчер раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой

Директор Ольги Бузовой решил рассказать о работе с певицей. В беседе с Alpha News Armenian news network Арам Арчер отметил, что у артистки много требований к самой себе.

Ольга Бузова сотрудничает с Арамом Арчером уже больше 15 лет. Они познакомились в столичном ночном клубе. Тогда мужчина понял, что девушка станет настоящей звездой.

«Для меня она ребенок. Ты, как любой родитель, хочешь, чтобы ребенку было хорошо. Хочешь, чтобы она росла, шла вперед», – поделился концертный директор.

Сразу после знакомства Арам предложил Ольге побыть диджеем, а потом они вместе поехали на гастроли. Фанаты Бузовой в один миг раскупили все билеты. По словам Арчера, девушка тогда «разнесла» клуб.

Пока некоторые поклонники задаются вопросом, в чем же секрет бешенной популярности певицы, Арам Арчер уверен, что Бузова «просто целована Богом».

«Роль артистов, актеров, певцов – не такая легкая, как кажется по ту сторону экрана. Особенно для девочки. Оля может не спать вообще. А она девочка, ей нужно быть еще и красивой», – добавил продюсер.

При этом Арам не считает Ольгу капризной звездой. Он подтверждает, что девушка любит все держать под контролем и всегда готова принести свои извинения, если это необходимо.

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