«Целована Богом»: Арам Арчер раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой
Директор Ольги Бузовой Арам Арчер рассказал о работе с певицей.
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Директор Ольги Бузовой решил рассказать о работе с певицей. В беседе с Alpha News Armenian news network Арам Арчер отметил, что у артистки много требований к самой себе.
Ольга Бузова сотрудничает с Арамом Арчером уже больше 15 лет. Они познакомились в столичном ночном клубе. Тогда мужчина понял, что девушка станет настоящей звездой.
«Для меня она ребенок. Ты, как любой родитель, хочешь, чтобы ребенку было хорошо. Хочешь, чтобы она росла, шла вперед», – поделился концертный директор.
Сразу после знакомства Арам предложил Ольге побыть диджеем, а потом они вместе поехали на гастроли. Фанаты Бузовой в один миг раскупили все билеты. По словам Арчера, девушка тогда «разнесла» клуб.
Пока некоторые поклонники задаются вопросом, в чем же секрет бешенной популярности певицы, Арам Арчер уверен, что Бузова «просто целована Богом».
«Роль артистов, актеров, певцов – не такая легкая, как кажется по ту сторону экрана. Особенно для девочки. Оля может не спать вообще. А она девочка, ей нужно быть еще и красивой», – добавил продюсер.
При этом Арам не считает Ольгу капризной звездой. Он подтверждает, что девушка любит все держать под контролем и всегда готова принести свои извинения, если это необходимо.
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