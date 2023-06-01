Ольга Бузова рассказала об изменениях в фигуре и показала увеличенную грудь
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Телеведущая Ольга Бузова всегда была стройной и хвасталась отсутствием лишнего веса, но не все поклонники принимали ее такой, какая она есть. У артистки есть большое количество недоброжелателей, которые называют ее «доской» и критикуют за отсутствие пышного бюста и округлых ягодиц. По всей видимости, ей это надоело, и она решила что-то с этим сделать.
В личном блоге звезда «Дома-2» вышла на связь с подписчиками и продемонстрировала им откровенный наряд, подобранный специально для роли в театре. В нем был сделан особый акцент на декольте, и поклонники подметили, что грудь Ольги стала в несколько раз больше. Оценили изменения в фигуре Бузовой и ее коллеги по сцене, и ей пришлось признаваться.
Оказалось, что лечь под нож хирурга, как нынешняя супруга Дмитрия Тарасова, телеведущая не решилась. Но ела в эти дни достаточно много. Большое количество деликатесов она испробовала и в недавнем отпуске, и все это сказалось на ее фигуре. По словам Ольги, она просто немного прибавила в весе.
«Я поправилась, вот грудь стала больше», - честно рассказала Бузова.
Напомним, что совсем недавно артистке сделали долгожданное предложение руки и сердца. Молодой поклонник встал на одно колено прямо во время съемок проекта в Африке. Сама Ольга совершенно не ожидала такого поворота событий и просто стояла и молчала, пока вся команда шоу кричала ей «выходи».