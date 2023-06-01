Ольга Бузова рассказала об изменениях в фигуре и показала увеличенную грудь

Телеведущая Ольга Бузова всегда была стройной и хвасталась отсутствием лишнего веса, но не все поклонники принимали ее такой, какая она есть. У артистки есть большое количество недоброжелателей, которые называют ее «доской» и критикуют за отсутствие пышного бюста и округлых ягодиц. По всей видимости, ей это надоело, и она решила что-то с этим сделать.

В личном блоге звезда «Дома-2» вышла на связь с подписчиками и продемонстрировала им откровенный наряд, подобранный специально для роли в театре. В нем был сделан особый акцент на декольте, и поклонники подметили, что грудь Ольги стала в несколько раз больше. Оценили изменения в фигуре Бузовой и ее коллеги по сцене, и ей пришлось признаваться.