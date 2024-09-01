Ольга Бузова рассказала о рекорде, собрав 100 тысяч человек на концерте в Лиде. Об этом она призналась в соцсетях.

Певица Ольга Бузова 31 августа дала бесплатный концерт для жителей белорусского города Лида. Знаменитость поблагодарила организаторов и местных жителей за теплый прием и заявила, что на ее концерт пришли более 100 тысяч человек.

«У меня просто нет слов. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Более 100 тысяч человек сегодня было на моем концерте. И это мой рекорд за всю моей карьеры, это ваш рекорд!» — рассказала она.

Некоторые подписчики Бузовой из Беларуси признались, что приехали специально на концерт певицы из других городов. Знаменитость предположила, что на ее выступление «приехало пол Беларуси».

Ранее мы писали о том, что бывший футболист Дмитрий Тарасов снова подколол Ольгу Бузову, оценив ее вокальные данные.