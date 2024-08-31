Дмитрий Тарасов снова подколол Ольгу Бузову, оценив ее вокальные данные

Про вокальные данные Ольги Бузовой ходит немало шуток. Исполнительницу обвиняют в отсутствии слуха и голоса, но, несмотря на это, она продолжат выступать. Бывший муж звезды Дмитрий Тарасов оценил пение телеведущей на пять баллов по 10-бальной шкале.

Многодетный отец также пробовал петь. В декабре 2021 года он записал композицию «Мне тебя мало».

Футболист стал гостем шоу «Карты, деньги, два мяча», ведущие которого предложили ему оценить свои вокальные данные по 10-бальной шкале. Тарасов заявил, что поет на восемь с половиной баллов, а вокальные данные экс-супруги — на пять баллов.

У спортсмена спросили, согласился бы он принять участие в фотосессии вместе с Ольгой Бузовой и нынешней супругой, моделью Анастасию Костенко.

«Если они согласятся, то я спокойно, да, пожалуйста. Это будет хайповая история», — заявил он.

Тарасов добавил, что выделяет на обеспечение супруги 500 тыс. рублей в месяц. Эти деньги идут на личные нужды модели.

15 февраля у Костенко и Тарасова родился четвертый ребенок. Супруги долгое время не могли выбрать ему имя. В итоге они назвали сына Ярославом в честь дедушки модели.