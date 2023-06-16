Ольга Бузова рассчитывала увидеть похвалу, но получила поток насмешек из-за нового образа

Певица Ольга Бузова опубликовала серию снимков в новом образе: артистка выбрала платье с пышным низом и корсетом. По всей видимости, исполнительница рассчитывала увидеть массу восторженных комментариев, но получила поток насмешек.

Бузова появилась на снимках с ярким макияжем и мелкими локонами, которые были собраны на затылке.

Пользователи раскритиковали внешний вид певицы в социальных сетях. Среди подписчиков, судя по всему, оказалось больше критиков ее внешности.

В Сети писали: «Смех на палочке», «+15 лет с этим образом». Некоторые советовали поменять стилиста. Помимо тех, кто наговорил много неприятных вещей, были другие, которые хвалили за образ.

Ранее мы писали, что Бузова случайно рассекретила проблемы со зрением во время фотосессии. О плохом зрении певицы стало известно, когда она не смогла выполнить просьбу прочитать написанное в книге. На это Бузова заявила, что не видит ничего без очков.