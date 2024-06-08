Ольга Бузова призналась, что не могла уйти из «Дома-2» из-за Романа Третьякова

Ольга Бузова рассказала о сложном периоде на проекте «Дом-2». На YouTube-канале Ляйсан Утяшевой звезда призналась, что в то время она продолжала участвовать в шоу только ради Романа Третьякова.

Так, по словам поющей ведущей, первые дни на проекте она вспоминает с ужасом. Тогда девушка испытывала жесткое давление со стороны других участников и даже хотела покинуть «Дом-2». Но спустя время Бузова закрутила роман с Третьяковым, ради которого решила задержаться в шоу.

«Я очень долго оставалась там ради него, потом у меня появился молодой человек за периметром. И он мне сказал: «Что за бред? Все. Ты моя, мы в отношениях». Ради меня он приехал из Санкт-Петербурга в Москву, снял нам квартиру», – рассказывает Ольга.

После этого артистка пошла к продюсерам «Дома-2» разрывать контракт, но ее отчаянно уговаривали остаться ради рейтингов. Сначала Бузову попросили подождать месяц до Нового года.

«Я человек сердобольный, пошла навстречу продюсерам. Месяц еще потихонечку перевожу вещи. И потом в конце декабря: «Оль, ты не передумала? Ну хорошо, ты уходишь из «Дома-2», но завтра ты возвращаешься ведущей», – вспоминает певица.

Спустя неделю раздумий Ольга Бузова согласилась на предложение. К тому же девушку тогда поддержал ее новый возлюбленный Тимофей Макаров, о котором она до сих пор отзывается с большой теплотой.

Ранее мы писали, что Прохор Шаляпин жалеет о своей испорченной из-за скандалов репутации.