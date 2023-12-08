Ольга Бузова призналась, что бывшие страдают по ней

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ее экс-возлюбленные не могут жить без нее. Соответствующее заявление артистки прозвучало в интервью The Voice.

По словам звезды, ей как женщине приятно понимать, что бывшие возлюбленные хотят возобновить отношения с ней. Она иронично назвала этот факт «событием года».

«Все мои бывшие поняли, что без меня они жить не могут», - отметила Бузова.

В текущем году певица снялась в шоу «Сокровища императора» вместе с экс-возлюбленным, блогером Давой. Артисты встречались с 2019 по 2021 год, а проект стал их первой совместной работой с момента разрыва.

После съемок Дава вновь подписался на артистку в соцсетях и посетил ее выступление, спровоцировав слухи о воссоединении пары.

Ранее гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что не исключает романа Ольги Бузовой с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Уточняется, что спортсменка случайно застала пару за ужином в ресторане.