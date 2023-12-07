«А все-таки они вместе»: Ляйсан Утяшева застала Ольгу Бузову с известным мужчиной

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не исключила, что поющая телеведущая Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов встерчаются. Жена резидента Comedy club Павла Воли случайно застала пару за ужином в ресторане и сняла их на видео.

«А все-таки они вместе», - сказала Ляйсан.

При этом Бузова и Батрутдинов неоднократно заявляли, что их связывает только многолетняя дружба. Они периодически появляются вместе на светских мероприятиях.

«Мы с тобой оба в поисках какого-то идеала. Напридумывали, установили. У тебя еще и опыт позади, шрамы на сердце. У меня тоже. Я вообще в каком-то легком режиме апатии. Я не знаю, найду или не найду», - говорил ранее Тимур Ольге.

При этом сама Бузова всегда была категорична в отношении Батрутдинова. Она неоднократно заявляла, что никакого романа между ними быть не может, сообщает StarHit.

В настоящее время Бузова одинока. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году брак со скандалом распался. Кроме того, певица больше года встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако отношения в итоге не сложились. Молодые люди также расстались со скандалом и долгое время избегали встречи друг с другом.

Ранее мы писали, что телеведущий Влад Кадони высказался о возможном воссоединении Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. По его мнению, артисты могут сойтись во второй раз, но сперва «немного хайпанут» на своем романе.