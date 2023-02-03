Ольга Бузова приобрела статус королевы России

Ольга Бузова, отправившаяся путешествовать по Африке, внезапно стала королевой. Такой статус присвоил ей один из жителей южноафриканской столицы.

В своем микроблоге девушка опубликовала видео, на котором она заходит в местный ресторан. Навстречу её тут же выбегает знакомый владелец.

Темнокожий мужчина радостно приветствует Бузову словами: «О! Приветствую вас, как я рад, что вы снова пожаловали к нам, королева России!»

Судя по всему, постоянные полуобнаженные дефиле, которые так любит устраивать Ольга в Кейптауне, не в городе остались без внимания.

Ранее сообщалось, что популярная певица и блогер удивила обитателей Африки откровенными фото в голубом нижнем белье. Тогда даже самые верные поклонники Бузовой посоветовали ей быть чуть сдержанней в выборе поз и нарядов.