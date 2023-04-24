Судьба Волочковой: суд обязал Ольгу Бузову выплатить многотысячный долг по квартплате

Ольга Бузова может стать невыездной из-за неуплаты долгов по ЖКХ Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в число злостных неплательщиков за коммунальные услуги.

Ее долг перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов превысил 70 тыс. рублей. Об этом сообщает «Teleprogramma.pro».

Эта сумма, если Бузова вовремя не исполнит предписание суда и не погасит задолженность, вполне достаточна для того, чтобы наложить на певицу определенные ограничения.

Так, в соответствии с законом, должникам по ЖКУ могут запретить выезд за границу при размере долга по ЖКУ от 30 тысяч рублей. Возможен и арест части собственности.

Известно, что в свое время в аналогичной ситуации оказалась Анастасия Волочкова, задолжавшая около 400 тысяч рублей по квитанциям за свою квартиру в Санкт-Петербурге.

Тогда судебные приставы были вынуждены наложить арест на три автомобиля, зарегистрированные на Волочкову.