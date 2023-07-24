Ольга Бузова понесла убытки в размере 19 млн на ресторанах и собственной линии одежды

Певица Ольга Бузова понесла убытки на ресторанах и собственной линии одежды. Знаменитость лишилась на бизнес-проектах почти 19 млн рублей.

Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на данные Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК). На Бузову зарегистрированы две компании: одна из них ушла в минус на 19 млн 284 тыс. рублей.

Как пишет издание, речь может идти о сети ресторанов, которые закрылись еще в 2020 году, не проработав и полутора лет. На них звезда лишилась почти 19 млн рублей, при этом открытие каждого заведения обходилось примерно в 10 млн.

Ее линия одежды также не пользовалась популярностью – звезда потеряла на этом бизнесе более чем 1 млн рублей.

Помимо убытков, у Бузовой есть долг перед судебными приставами – ей нужно заплатить 10,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что певица задолжала налоговой почти 200 тыс. рублей.