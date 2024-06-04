В России могут ввести дресс-код для артистов после шоу Ольги Бузовой в кожаном боди

После скандального выступления поющей телеведущей Ольги Бузовой в Уфе депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова выступила с инициативой ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений без возрастных ограничений.

Соответствующее обращение парламентарий направила министру культуры РФ Ольге Любимовой, сообщает ТАСС.

Как пояснила Филатова, введение ограничений необходимо, так как артисты своим поведением оказывают влияние на широкую публику, включая несовершеннолетних. Она подчеркнула, что требования к одежде будут распространяться только на концерты, у которых нет маркировки о минимальном возрасте допуска на мероприятие.

Ранее сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб на концертный костюм Ольги Бузовой. Певица появилась на сцене в Уфе в откровенном кожаном боди и чулках. Аналогично были одеты танцоры во время номера исполнительницы.

Сама Бузова почти двое суток после скандала хранила молчание. Однако позже она принесла извинения всем, кого мог оскорбить ее наряд.

В свою очередь, журналистка Ксения Собчак поспешила сравнить Бузову с блогершей Настей Ивлеевой, оскандалившейся после «голой вечеринки». Собчак задалась вопросом, чем отличаются выходы двух знаменитостей.