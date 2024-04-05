Ольга Бузова отчитала Даву после провала на проекте «Сокровища императора». Об этом стало известно из нового выпуска шоу.

В воскресенье выйдет очередной выпуск «Сокровищ императора», в котором знаменитости борются за приз в 1 миллион юаней. Однако не все испытания проходят гладко — между участниками нарастает конкуренция. Так, одна из пар спрятала чужой конверт с подсказкой, который должен был достаться Давиду Манукяну и его брату.

В какой-то момент братья потеряли мотивацию и практически сдались. Бывшая возлюбленная блогера, Ольга Бузова, которая является ведущей проекта, отчитала пару Давы и Армана.

«Получается, что как только у вас первые трудности, вы расслабляетесь, в то время как другие идут вперед, несмотря ни на что! Это сделала определенная команда, и выяснять, кто именно это сделал, не знаю, есть ли смысл? Потому что каждый играет так, как считает нужным!» — высказалась она.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова высказалась о дебоше актера Никиты Кологривого в баре.