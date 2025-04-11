Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании

Певица Ольга Бузова обматерила сотрудницу авиакомпании в соцсетях за то, что осталась без багажа в аэропорту Дубая. Звезда вышла на связь в личном Telegram-канале и назвала авиакомпанию «днищенской».

Исполнительница хита «Мало половин» рассказала, что сотрудница авиакомпании поменяла рейс и наличие багажа на сутки позже. Это разозлило Ольгу, она нецензурно назвала женщину. Она пожаловалась, что осталась без сна, чемодана, одежды и витаминов.

«[Сотрудница] решила, что я опоздаю на пересадку и просто отправила мой чемодан. А если там жизненно важные таблетки? А если я полечу на важную съемку, и у меня штраф?» — возмутилась Бузова.

После знаменитость призналась, что смогла решить ситуацию с помощью знаний английского языка. Но багаж она пока так и не нашла. Звезда назвала «позором» произошедшую с ней ситуацию.

«Желаю этой женщине, чтобы с ней относились люди также, как она отнеслась к моему чемодану и моему полету в целом! Платить такие деньги и сталкиваться с таким днищенским отношением», — добавила Ольга.

Ранее мы писали о том, как певец Сергей Лазарев назвал известную авиакомпанию «дном».