Назвали доходягой и анорексичкой: хейтеры обрушились на беременную Марию Погребняк

Мария Погребняк призналась, что участвовала в забеге 4 июня в рамках «Недели легкой атлетики», будучи на шестом месяце беременности. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Сегодня Мария Погребняк поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка в четвертый раз станет мамой. Отец будущего ребенка блогерши - предприниматель Игорь Головинский.

Как только модель раскрыла тайну о своей беременности, ее подруга Алана Мамаева решила наконец-то ответить хейтерам в соцсетях. Дело в том, что 4 июня Мамаева, Погребняк и Бузова участвовали в забеге на Никольской улице столицы. После этого некоторые фанаты обвинили девушек в излишней медлительности.

«Мы, конечно, поймали очень много негатива и хейта со стороны пользователей насчет того, что мы медленно бежали. Но сейчас уже можно рассказать. Маша была на шестом месяце беременности», – заявила Алана.

Экс-жена Павла Мамаева также добавила, что они с Бузовой решили поддержать подругу и намеренно пробегали дистанцию в 60 метров медленно. В свою очередь, Мария Погребняк подтвердила слова Мамаевой.

«Что только не писали... Доходяги, не спортивные, анорексички и т.д. Комментаторы назвали наш забег неинтересным! Но никто не знал причину, почему мы решили пробежать эту дистанцию на таких скоростях!» – прокомментировала блогерша.

Она отметила, что подруги даже не пытались отговорить ее от участия в забеге во время беременности, поскольку девушку было невозможно остановить.

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