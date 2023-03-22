Ольга Бузова оконфузилась, забыв трусики в бане в Сочи

Поющая телеведущая Ольга Бузова оконфузилась в бане в Сочи. 37-летняя артистка призналась, что пришла на процедуры с купальником, но забыла от него низ. В итоге девушке предложили одноразовое белье.

Знаменитость активно рассказывает обо всем, что с ней происходит в соцсетях. Ольга поделилась радостью, что проведет время в любимом месте – в бане. Сюда она приходит каждый раз, когда бывает на российском курорте. Певица говорит, что благодаря банным процедурам может восстановить физические и душевные силы. Девушке это необходимо, ведь у нее очень напряженный график.

«Я так устала на самом деле. Морально, эмоционально и физически. Если честно, то хочется просто молчать и выдохнуть перед тяжелой работой», — пожаловалась Бузова.

После этого блондинка заметила, что забыла часть купальника. Она вышла на связь с подписчиками и рассказала о своем конфузе.

«Я собирала чемодан на скорую руку, я забыла положить низ от купальника, поэтому мегаэксклюзивный дресс-код», — посмеялась звезда.