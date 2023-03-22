Ольга Бузова оконфузилась, забыв трусики в бане в Сочи
Ольга Бузова забыла низ от купальника в бане в Сочи и показала себя в одноразовом белье.
Фото: Starface.ru
Поющая телеведущая Ольга Бузова оконфузилась в бане в Сочи. 37-летняя артистка призналась, что пришла на процедуры с купальником, но забыла от него низ. В итоге девушке предложили одноразовое белье.
Знаменитость активно рассказывает обо всем, что с ней происходит в соцсетях. Ольга поделилась радостью, что проведет время в любимом месте – в бане. Сюда она приходит каждый раз, когда бывает на российском курорте. Певица говорит, что благодаря банным процедурам может восстановить физические и душевные силы. Девушке это необходимо, ведь у нее очень напряженный график.
«Я так устала на самом деле. Морально, эмоционально и физически. Если честно, то хочется просто молчать и выдохнуть перед тяжелой работой», — пожаловалась Бузова.
После этого блондинка заметила, что забыла часть купальника. Она вышла на связь с подписчиками и рассказала о своем конфузе.
«Я собирала чемодан на скорую руку, я забыла положить низ от купальника, поэтому мегаэксклюзивный дресс-код», — посмеялась звезда.
Ольга опубликовала ролик, на котором позировала в халате. Она распахнула его и показала одноразовое белье, которое выдают в бане. Трусики оказались очень откровенными. В итоге знаменитость не захотела ходить в таком виде и попросила помощников привезти новый комплект.
На следующих кадрах Бузова показала модный розовый купальник. Поклонники восхитились фигурой телеведущей.
Ранее мы писали о том, как Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что страдает от головокружений.