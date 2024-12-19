Ольга Бузова назвала «нелюдями» тех, кто комментирует суицид экс-мужа Седоковой

Телеведущая Ольга Бузова отказалась комментировать смерть бывшего мужа певицы Анны Седоковой. По словам артистки, те, кто в сложное для исполнительницы время позволяет себе что-то говорить о ней и погибшем, — «нелюди».

Бузова пообщалась с журналистами на новогоднем концерте «ЖАРА». Сотрудники прессы попытались узнать у нее, что она думает о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы, но Ольга дала понять — ей такие вопросы задавать не следует.

«Я не буду комментировать эту трагедию, это горе. Аня, мне кажется, дала понять, что просит об этом не говорить. Дайте возможность людям пережить. Я не буду комментировать. Кто комментирует, для меня это тоже нелюди. Потому что дайте людям, близким пережить это горе, эту утрату. Когда уходят люди – это всегда больно», - цитирует слова телеведущей Kp.ru.

Напомним, что Яниса Тимму нашли мертвым в ночь с 16 на 17 декабря. Предположительно, он не смог пережить тяжелый развод с Анной Седоковой. В день рождения экс-жены он оставил под ее постом в соцсети комментарий, в котором намекнул, что собирается покончить с собой.

Ранее Эвелину Бледанс, назвавшую самоубийство Тиммы «подарком» Седоковой, раскритиковали в Сети.