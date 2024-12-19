«Катком проехались. Мерзко»: Бледанс поставили на место после слов, что суицид Тиммы был подарком Седоковой

Актриса Эвелина Бледанс столкнулась с критикой в Сети после того, как прокомментировала самоубийство бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Пользователи посчитали, что со стороны артистки было некрасиво заявлять, что смерть экс-супруга стала «подарком» для исполнительницы.

В ночь с 16 на 17 декабря баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым. Рядом с ним лежал телефон, где спортсмен оставил послание, в котором просил связаться с Анной. После этого поклонники обрушились на Седокову с обвинениями, уверенные, что именно она стала причиной самоубийства мужчины. Поддержку певица не получила и от Эвелины Бледанс. Она заявила, что Анна выиграет от всей этой ситуации, так как «выгуляет пластику на похоронах».

Общественность оказалась шокирована словами Бледанс.

«Не стыдно пиариться на чужом горе?! Видно, ваша судьба вас ничему не научила»; «Человек всегда должен оставаться человеком»; «Вам не стыдно, Эвелина? Всех жестокими называли, а когда у человека горе, вы катком проехались. Мерзко…»; «Эвелина, думаю вы еще не раз пожалеете о своих гадких словах о Седоковой», - недовольны пользователи Сети.

К слову, раскритиковала Бледанс и Алана Мамаева. Она призвала оставить Анну в покое.

Ранее отец Яниса Тиммы заявил, что с появлением Седоковой в их семье начался ад.