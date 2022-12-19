13:38, 19 декабря 2022
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Ольга Бузова начала набирать вес без причины
Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Ольга Бузова прибавила в весе и расстроилась, увидев лишние сантиметры. По словам знаменитости, «ничего такого» она не ест, но «вес приходит».
Бузова решила принять меры, чтобы похудеть. Она предпочла LPG-массаж и спорт.
«В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», - поделилась планами певица.
Ранее актера Максима Виторгана сняли в футболке с огромным животом. Таким запущенным артиста еще не видели.
Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Lenta.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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