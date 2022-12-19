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13:38, 19 декабря 2022
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Ольга Бузова начала набирать вес без причины

Ольга Бузова начала набирать вес без причины

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Ольга Бузова прибавила в весе и расстроилась, увидев лишние сантиметры. По словам знаменитости, «ничего такого» она не ест, но «вес приходит».

Бузова решила принять меры, чтобы похудеть. Она предпочла LPG-массаж и спорт.

«В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», - поделилась планами певица.

Ранее актера Максима Виторгана сняли в футболке с огромным животом. Таким запущенным артиста еще не видели.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Lenta.ru
Теги:
#Ольга Бузова
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#вес
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#лишний вес
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