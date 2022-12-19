Ольга Бузова начала набирать вес без причины

Певица Ольга Бузова прибавила в весе и расстроилась, увидев лишние сантиметры. По словам знаменитости, «ничего такого» она не ест, но «вес приходит».

Бузова решила принять меры, чтобы похудеть. Она предпочла LPG-массаж и спорт.

«В общем, я решила к Новому году быть конфеткой», - поделилась планами певица.

Ранее актера Максима Виторгана сняли в футболке с огромным животом. Таким запущенным артиста еще не видели.