Безобразный: Максима Виторгана знатно разнесло

Актер Максим Виторган поразил людей новым видом – таким запущенным его вряд ли когда-либо видели. Артиста сняли на одном из мероприятий, и фотография быстро разлетелась в Интернете.

Виторган был на празднике в наряде черного цвета, а из-под футболки виднелся огромный живот. Поклонники назвали его «безобразным». Стоит отметить, что актер никогда не был спортивного телосложения, но всё же следил за внешним видом.

За несколько месяцев отсутствия в публичном пространстве Виторгана не на шутку разнесло. Поклонники обратили внимание не только на живот, но и на располневшее, одутловатое лицо знаменитости.

Ранее пассия Виторгана актриса Нино Нинидзе выложила фото большого живота, подтвердив слухи о беременности. Призывающим к спокойствию подписчикам она заявила, что готова убивать.