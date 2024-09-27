«Извините, это позорище»: Волочкова оскорбила Салтыкову после критики Бузовой

Балерина Анастасия Волочкова заступилась за телеведущую Ольгу Бузову в ее скандале с Ириной Салтыковой. Экс-прима Большого театра назвала певицу «стареющей женщиной».

В шоу-бизнесе возник очередной звездный конфликт. Салтыкова негативно высказалась о Бузовой в проекте «Битва поколений», заявив, что она «выскочка». В этой ситуации многие встали на сторону именно Ольги. В их числе рэпер Егор Крид и Анастасия Волочкова. Балерина призналась, что считает поведение Ирины «позорищем».

«Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище», - цитирует слова Волочковой Газета.Ru.

По словам Анастасии, с Ольгой она находится в хороших отношениях. Она считает ее «прекрасным человеком со светлой душой».

Напомним, что Бузова решила не отвечать на оскорбление Ирины. В соцсетях она лишь отметила, что разочаровалась в певице, хотя раньше считала ее хорошей артисткой.

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