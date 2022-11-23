Ольга Бузова готова стать матерью детей Сергея Лазарева

Поющая телеведущая Ольга Бузова в беседе со своими поклонниками призналась, что ее привлекает коллега по цеху Сергей Лазарев. Девушка заявила, что даже готова родить от него ребенка! Быстро же она забыла исполнителя Jony, которому признавалась в любви.

Фолловеры блондинки поинтересовались, кого бы из артистов она хотела видеть в качестве отца своих детей. Ольга написала, что Лазарев является лучшей кандидатурой на эту роль. Певицу привлекает не только внешность Сергея, но и его интеллект, талант и опыт.

«Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева! Очень красивый. Эх», – написала Бузова в соцсетях.

Поклонники поддержали исполнительницу и отметили, что они с Лазаревым были бы прекрасной парой. А еще артистка могла бы стать хорошей мачехой детям знаменитости. У Сергея есть сын Никита и дочь Аня.

В последнее время Ольга все чаще говорит о том, что мечтает стать матерью. Она заявила, что уже полностью готова. И даже придумала будущим наследникам имена.

«Но всех своих детей я хочу только от любимого мужчины. Хочу, чтобы у моих деток были любящие родители, дом, семья. Осталось дело за малым. Любимый мужчина, я жду тебя!» – написала звезда в личном микроблоге.

Возможно, любимым мужчиной Бузовой станет ее экс-кавалер и бывший участник телестройки Роман Гриценко. На днях пару видели на свидании в ресторане.